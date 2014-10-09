В 2025 году на дворовых проездах в Красногвардейском районе заделали более 2500 ям

Идея инициативы принадлежит главе администрации района Андрею Хорту, который в начале года предложил муниципальным органам обратить пристальное внимание на состояние дорог и провел акцию под названием "Латаем ямы".

В Красногвардейском районе Петербурга подведены итоги крупномасштабной программы по восстановлению дворовых проездов. В течение 2025 года было ликвидировано более 2500 дефектов дорожного покрытия. Об этом информирует пресс-служба администрации Красногвардейского района.

Идея инициативы принадлежит главе администрации района Андрею Хорту, который в начале года предложил муниципальным органам обратить пристальное внимание на состояние дорог и провел акцию под названием "Латаем ямы". Наибольшее количество ремонтных работ было проведено в микрорайоне Большая Охта, где отремонтировано свыше 500 участков поврежденного асфальта.

Чтобы повысить прозрачность проводимых мероприятий, в районе внедрили экспериментальный онлайн-проект — интерактивную карту, доступную жителям. На карте наглядно демонстрируются этапы выполнения текущих работ, планируемые мероприятия по ремонту дорог и снижению высоты бортовых камней.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского