Транспортная полиция Петербурга задержала двух пассажиров, закуривших в самолете

Составлены протоколы по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ.

Сотрудники транспортной полиции Петербурга привлекли к административной ответственности двух пассажиров, которые закурили во время полета. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В первом случае побороть тягу к табачной продукции не смог 52-летний мигрант, он покурил сигарету в туалетной кабине авиалайнера. В отношении него составлен протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ. Также задержали 26-летнего пассажира рейса из Сочи: петербуржец сорвался на электронную сигарету в салоне самолета. На него составили протокол по той же статье.

Транспортная полиция напоминает, что запрет на курение на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил поведения в самолете авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке и потребовать возмещения возможных убытков, причиненных перевозчику противоправными действиями. Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Ранее мы рассказывали о том, что пассажир "Сапсана" из Москвы в Петербург остался без часов за 100 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV