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По закупкам рыбы в России лидируют Москва, Петербург и Краснодарский край
Сегодня, 8:41
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По закупкам рыбы в России лидируют Москва, Петербург и Краснодарский край

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Потребление рыбы в прошлом году составило 25,8 килограмма на человека.

В 2025 году в лидерах по госзакупкам рыбы в России оказались Москва, Петербург и Краснодарский край. Они потратили на продукт около 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. 

Потребление рыбы в прошлом году составило 25,8 килограмма на человека. Но, по рекомендациям Министерства здравоохранения страны, этого мало: нужно съедать 28 килограммов в год. Президент Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов. 

Правительство должно подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Особое внимание уделят школьному питанию.

Ранее на Piter.TV: Виталий Милонов прокомментировал отказ Минкульта признать корюшку культурным наследием. 

Фото: pxhere 

Теги: госзакупки, рыба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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