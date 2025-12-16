По закупкам рыбы в России лидируют Москва, Петербург и Краснодарский край

Потребление рыбы в прошлом году составило 25,8 килограмма на человека.

В 2025 году в лидерах по госзакупкам рыбы в России оказались Москва, Петербург и Краснодарский край. Они потратили на продукт около 1,3 млрд рублей. Об этом рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

Потребление рыбы в прошлом году составило 25,8 килограмма на человека. Но, по рекомендациям Министерства здравоохранения страны, этого мало: нужно съедать 28 килограммов в год. Президент Владимир Путин поручил увеличить уровень потребления рыбы и морепродуктов.

Правительство должно подготовить предложения по увеличению закупок рыбы для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Особое внимание уделят школьному питанию.

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