На трамвайные и троллейбусные перевозки в Петербурге выделят 70 млрд рублей

Подать заявки для участия в конкурсах можно до 30 июля.

СПб ГКУ "Организатор перевозок" объявило тендеры на обслуживание трамвайных и троллейбусных маршрутов в Петербурге. Общая сумма новых контрактов превышает 70,5 миллиарда рублей, информация об этом размещена на портале госзакупок.

Распределение средств выглядит следующим образом: около 26,4 миллиарда рублей выделено на работу 49 троллейбусных направлений, еще порядка 44,2 миллиарда – на 43 трамвайных маршрута. Подать заявки для участия в конкурсах можно до 30 июля. Если итоги будут подведены успешно, новые соглашения рассчитаны до 14 февраля 2029 года.

Фактическим исполнителем работ по итогам торгов станет СПб ГУП "Горэлектротранс". Предприятие работает по текущим контрактам, которые были заключены в 2025 году. Их общая стоимость тогда составляла 18,1 млрд и 12 млрд рублей соответственно, а срок действия истекает уже в сентябре 2026 года. Согласно данным портала закупок, на данный момент обязательства по этим договорам выполнены на суммы 14,9 млрд и 9,8 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург закупит 60 автобусов особо большого класса почти за 1,7 млрд рублей.

Фото: Piter.TV