Стала известна стоимость закупки микроавтобусов для многодетных семей

В данном случае многодетными считаются семьи с 7 и более несовершеннолетними детьми.

Губернатор Петербурга установил стоимость для покупки микроавтобусов многодетным семьям. Транспортное средство полагается семьям, в которых семь и более несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба администрации города.

Ежегодно стоимость пассажирского микроавтобуса устанавливается правительством Петербурга. В этом году она не составит более 1 млн 337 тыс. рублей.

Постановление позволит приобретать транспортные средства и передавать их в собственность многодетным семьям.

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему не все родители получили выплаты на детей.

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