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Стала известна стоимость закупки микроавтобусов для многодетных семей
Сегодня, 16:42
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nadezhda_sib

Стала известна стоимость закупки микроавтобусов для многодетных семей

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В данном случае многодетными считаются семьи с 7 и более несовершеннолетними детьми.

Губернатор Петербурга установил стоимость для покупки микроавтобусов многодетным семьям. Транспортное средство полагается семьям, в которых семь и более несовершеннолетних детей, сообщила пресс-служба администрации города.

Ежегодно стоимость пассажирского микроавтобуса устанавливается правительством Петербурга. В этом году она не составит более 1 млн 337 тыс. рублей.

Постановление позволит приобретать транспортные средства и передавать их в собственность многодетным семьям. 

Ранее в Пенсионном фонде объяснили, почему не все родители получили выплаты на детей. 

Фото: pixabay.com 

Теги: микроавтобус, многодетная семья
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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