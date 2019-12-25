В Пенсионном фонде объяснили, почему не все родители получили выплаты на детей

Проблема бюрократическая: заявление неверно заполняют.

Заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда по Петербургу и Ленобласти Анна Борисова в эфире канала "Санкт-Петербург" рассказала, почему не все получили выплаты на детей.

Все дело в неправильно заполненном заявлении. Часто родители неправильно указывают полное имя ребенка. Также вместо актовой записи указывают номер бланка свидетельства о рождении. Некоторые неправильно указывают расчетный счет заявителя. Специалист уточнила, что если семья многодетная, то в одном заявлении указываются все дети – не нужно писать заявление на каждого.

Также Анна Борисова посоветовала родителям подписаться на уведомления о статусе рассмотрения их задачи на портале госуслуг (это делается в "профиле пользователя").

Ранее мы писали, что петербургские программы поддержки материнства и детства не будут сокращать.

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