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Заседание депутатов ЗакСа 5 мая не состоится
Сегодня, 12:00
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nadezhda_sib

Заседание депутатов ЗакСа 5 мая не состоится

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Решение было принято единогласно.

Следующее заседание всех депутатов в Мариинском дворце состоится 12 мая, так как 5 мая было объявлено Владимиром Путиным нерабочим днем. Оно проходит каждую среду

Для улучшения эпидемиологической обстановки президент объявил нерабочие дни с 1 по 10 мая включительно с сохранением заработной платы. Изначально рабочими днями должны были быть только 4-7 мая, остальные — праздничные. При этом организации и органы власти должны определить, кто будет работать в эти дни, чтобы они продолжали функционировать. 

Для школьников и студентов также наступят внеплановые каникулы.

Фото: Piter.TV

Теги: заседание закса, мариинский дворец, нерабочие дни
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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