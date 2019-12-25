Заседание депутатов ЗакСа 5 мая не состоится

Решение было принято единогласно.

Следующее заседание всех депутатов в Мариинском дворце состоится 12 мая, так как 5 мая было объявлено Владимиром Путиным нерабочим днем. Оно проходит каждую среду

Для улучшения эпидемиологической обстановки президент объявил нерабочие дни с 1 по 10 мая включительно с сохранением заработной платы. Изначально рабочими днями должны были быть только 4-7 мая, остальные — праздничные. При этом организации и органы власти должны определить, кто будет работать в эти дни, чтобы они продолжали функционировать.

Для школьников и студентов также наступят внеплановые каникулы.

Фото: Piter.TV