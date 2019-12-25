Российских студентов отправят на каникулы с 1 по 10 мая

Минобрнауки готовит указ, по которому учащихся вузов отправят на дополнительные каникулы.

Студенты российских высших учебных заведений могут уйти на каникулы с 1 по 10 мая. Минобрнауки РФ готовит соответствующий приказ о дополнительном отдыхе, рассказал замглавы министерства Дмитрий Афанасьев ТАСС.

Афанасьев отметил, что ведомство сейчас уточняет формулировку. С большой долей вероятности, как и год назад во время нерабочих дней студентов отправят на дополнительные каникулы. Чиновник уточнил, что определяться всё будет приказом ректора и новым графиком учебного процесса.

По словам представителя Минобрнауки, в период с 4 по 7 мая каждый вуз будет выстраивать свою деятельность в пределах автономии.

С 1 по 10 мая в России объявили выходными днями. Указ о нерабочих днях подписал президент Владимир Путин. Однако майские выходные сделали необязательными для некоторых предприятий.

Ранее мы сообщали, что пятая часть российских работодателей не продлят майские праздники

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