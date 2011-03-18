Майские выходные сделали необязательными для некоторых предприятий

Это касается предприятий с непрерывным циклом работы.

Дополнительные выходные с 4 по 7 мая, которые президент России Владимир Путин ввел в этом году, являются необязательными для некоторых компаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, введенные выходные не станут обязательными для предприятий с нестандартным графиком и непрерывным циклом работы.

Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая выходными. Соответствующий указ был подписан 23 апреля.

Ранее Песков рассказал о банковских сбережениях Путина.

Фото: pixabay.com