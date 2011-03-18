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Майские выходные сделали необязательными для некоторых предприятий
Сегодня, 14:08
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phil_k

Майские выходные сделали необязательными для некоторых предприятий

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Это касается предприятий с непрерывным циклом работы.

Дополнительные выходные с 4 по 7 мая, которые президент России Владимир Путин ввел в этом году, являются необязательными для некоторых компаний. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По словам представителя Кремля, введенные выходные не станут обязательными для предприятий с нестандартным графиком и непрерывным циклом работы. 

Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая выходными. Соответствующий указ был подписан 23 апреля. 

Ранее Песков рассказал о банковских сбережениях Путина.

Фото: pixabay.com

Теги: владимир путин, выходные в мае, дмитрий песков, майские выходные в 2021 году
Категории: Новости России, Лента новостей,

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