Песков: Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину было доложено о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.
Ранее Песков отметил, что для такой встречи нужен какой-либо повод.
Если президент посчитает необходимым, он ответит сам.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Напомним, ранее Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Ранее мы сообщали, что в Кремле не стали комментировать несогласованные акции протеста в поддержку Навального.
Фото: Piter.tv
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