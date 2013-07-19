Песков: Путину доложили о предложении Зеленского встретиться в Донбассе

Дмитрий Песков заявил, что для такой встречи нужна особая причина.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путину было доложено о предложении президента Украины Владимира Зеленского провести встречу в Донбассе.

Ранее Песков отметил, что для такой встречи нужен какой-либо повод.

Если президент посчитает необходимым, он ответит сам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, ранее Владимир Зеленский записал видеоролик, в котором предложил Владимиру Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".

Ранее мы сообщали, что в Кремле не стали комментировать несогласованные акции протеста в поддержку Навального.

Фото: Piter.tv