Песков рассказал о банковских сбережениях Путина

Пресс-секретарь президента дал интервью, в котором рассказал о деталях жизни президента.

Официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос в эфире радиостанции "Комсомольская правда", рассказал, что у президента есть банковские вклады. При этом он не стал уточнять, в какой кредитной организации хранятся средства Владимира Путина, и сообщать какую-либо другую информацию.

Также Песков рассказал, что Путин не получает никаких государственных наград, так как сам себя наградить он не может и не хочет.

Кроме того, пресс-секретарь объяснил, почему заработал больше президента в прошлом году. У главы государства и его помощника по разному начисляется зарплата. Плюс у них разные доходы от вкладов. По его словам, свои деньги Песков хранит на счетах, а часть средств находятся в управлении.

Фото: сайт президента РФ