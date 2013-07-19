В Кремле не стали комментировать несогласованные акции протеста в поддержку Навального

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода для оценки незаконных акций оппозиции, которые состоялись 21 апреля.
По его словам, этой оценкой должны заниматься органы правопорядка России. Также Песков отметил, его проинформировали о том, что эти акции на территории России проходили где-то в согласованном режиме, а где-то нет.
В остальном это дело органов внутренних дел. Кончено же, главное событие вчера - это было послание президента Федеральному Собранию.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Напомним, акции в поддержку Алексея Навального прошли в 29 российских городах. По данным МВД, в них приняли участие более 14 тысяч человек.
Ранее в Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального".
Фото: Piter.tv
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