В Кремле не стали комментировать несогласованные акции протеста в поддержку Навального

Песков назвал главным событием для послание президента Федеральному собранию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят повода для оценки незаконных акций оппозиции, которые состоялись 21 апреля.

По его словам, этой оценкой должны заниматься органы правопорядка России. Также Песков отметил, его проинформировали о том, что эти акции на территории России проходили где-то в согласованном режиме, а где-то нет.

В остальном это дело органов внутренних дел. Кончено же, главное событие вчера - это было послание президента Федеральному Собранию. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Напомним, акции в поддержку Алексея Навального прошли в 29 российских городах. По данным МВД, в них приняли участие более 14 тысяч человек.

Ранее в Подмосковье задержали сотрудника "Команды Навального".

Фото: Piter.tv

