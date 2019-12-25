Пятая часть российских работодателей не продлят майские праздники

Согласно исследованию половина работодателей пока не приняли решение о графике работы в первые дни мая.

Пятая часть работодателей России не собираются отпускать своих сотрудников на дополнительные выходные с 4 по 7 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспресс-исследование Headhunter.

Больше половины работодателей (54%) пока не приняли решение насчет неожиданных длинных выходных. Решение о том, будут ли все дни с 1 по 10 мая для сотрудников выходными планируют принять в ближайшее время.

При этом 23% компаний приняли решение придерживаться старого рабочего графика с рабочими днями 4-7 мая. Такая же часть опрошенных работодателей (23%) уже одобрили десятидневные выходные для своих сотрудников.

Экспресс-исследование проводили с 23 по 25 апреля 2021 года. В его рамках опросили около 200 представителей работодателей.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин объявил дополнительные выходные с 4 по 7 мая. Решение было принято для смягчения эпидемиологической обстановке в стране.

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