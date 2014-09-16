Трамвайное движение по Карповскому мосту закрывается с 7 по 9 декабря

В связи с проведением дорожных работ.

В связи с проведением дорожных работ на участке трамвайных путей в Санкт-Петербурге, с 05:00 7 декабря до 01:00 9 декабря будет закрыто движение трамваев по Карповскому мосту. Об этом проинформировали в "Горэлектротрансе".

Маршрут следования трамвая № 40 изменится следующим образом: от конечной остановки "Тихорецкий проспект" по Тихорецкому проспекту, Политехнической улице, 2-му Муринскому проспекту, проспекту Энгельса, Большому Сампсониевскому проспекту, 1-му Муринскому проспекту, Лесному проспекту, Гренадерской улице.

Обратное направление: по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, Лесному проспекту, Гренадерскому мосту, улице Чапаева, Большой Монетной улице, улице Котовского, улице Чапаева, улице Куйбышева, Кронверкскому проспекту до конечной остановки "Проспект Добролюбова".

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге тестируют оплату с помощью геолокации в трамвае № 24.

Фото: "Горэлектротранс"