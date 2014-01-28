В Петербурге тестируют оплату с помощью геолокации в трамвае № 24

Пассажиры могут использовать свой мобильный телефон для оплаты без необходимости взаимодействовать с валидатором внутри транспортного средства, что особенно удобно в часы пиковой нагрузки.

В Петербурге началась тестовая эксплуатация системы оплаты проезда в наземном транспорте через геолокацию. Как сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс", новая технология доступна пока только в трамваях.

Оплата поездок осуществляется посредством мобильного приложения "Транспорт+", разработанного ООО "Датапакс". Пассажиры могут использовать свой мобильный телефон для оплаты без необходимости взаимодействовать с валидатором внутри транспортного средства, что особенно удобно в часы пиковой нагрузки.

На начальном этапе тестирования система внедрена на 12 трамваях маршрута № 24, оснащенных специальными метками Bluetooth. Система геолокации работает следующим образом: телефон определяет местоположение пассажира, а затем, взаимодействуя с сервером и метками на транспорте, выявляет список возможных транспортных средств, в которых может находиться пользователь. Пассажир выбирает нужное транспортное средство и подтверждает оплату нажатием кнопки в приложении. Информация о покупке билета отображается на главном экране и в личном кабинете пассажира, где также можно проверить успешность транзакции.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)