В Горелово закроют проезд по нескольким улицам

Движение заблокируют по улице Можайского от Набережной улицы до Московской улицы, включая перекресток с улицей Максима Горького.

В Красносельском районе проходят работы по строительству инженерных сетей. В связи с этим на многих улицах Горелово закроется проезд. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

С 26 по 30 августа будет закрыт проезд по улице Коммунаров в Горелово. Речь идет об участке от Речного переулка до Авиационной улицы. Кроме того, с 26 августа до 9 октября будет закрыт проезд по улице Кирова от Аннинского шоссе до тупика и по Речному переулку от Красносельского шоссе до улицы Кирова.

Добавим, что с 26 августа до 27 февраля следующего года будет закрыто движение Социалистической улице от Полевой улицы до Аннинского шоссе, включая перекрестки с Новопроложенной улицей и Малой улицей.

Кроме того, с 26 августа до 30 января будет перекрыт проезд по Набережной улице. Речь идет об участке от Заречной улицы до улицы Ломоносова, включая перекрестки с Парковой улицей и улицей Ломоносова. Движение заблокируют по улице Можайского от Набережной улицы до Московской улицы, включая перекресток с улицей Максима Горького.

Объезд: Полевая улица, Советская улица, Аннинское шоссе, улица Коммунаров, Социалистическая улица, Речной переулок, Заречная улица, Дачная улица, Авиационная улица, бульвар Дружбы, Набережная улица, Красная улица, Московская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что закрывается движение по заезду с Выборгской набережной на Кантемировскую улицу.

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