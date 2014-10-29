Закрывается движение по заезду с Выборгской набережной на Кантемировскую улицу

Движение заблокируют с 25 августа (08:00) на один день.

В Выборгском районе пройдут работы по ремонту дорожного покрытия. В связи с этим закроется движение по заезду с Выборгской набережной на Кантемировскую улицу, съезду с Кантемировского моста на Выборгскую набережную. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Движение заблокируют с 25 августа (08:00) на один день. С 26 августа (08:00) проезд снова откроется.

Объезд: Выборгская набережная, набережная Чёрной речки, Вазаский переулок, Белоостровская улица, Большой Сампсониевский проспект, улица Александра Матросова, Лесной проспект, 1-й Муринский проспект, Торжковская улица, Полюстровский проспект, Студенческая улица. Пресс-служба ГАТИ

Кроме того, с 26 августа до 8 сентября в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия ограничивается движение транспорта по Суздальскому путепроводу и Шуваловскому путепроводу на Суздальском шоссе.

Ранее мы писали, что ограничивается движение на перекрестке Английского проспекта и набережной Мойки.

Фото: Pxhere