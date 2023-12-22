В Петербурге закрывается движение транспорта по улице Генерала Хрулёва 

Речь идет об участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

В Приморском районе закроется движение транспорта по улице Генерала Хрулёва. Проезд будет перекрыт с 8 мая 2024 года по 7 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей. Речь идет об участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

Объезд: улица Генерала Хрулёва, Серебристый бульвар, Аэродромная улица, Байконурская улица. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ