В Петербурге закрывается движение транспорта по улице Генерала Хрулёва 

В Приморском районе закроется движение транспорта по улице Генерала Хрулёва. Проезд будет перекрыт с 8 мая 2024 года по 7 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Проезд закроют в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей. Речь идет об участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.
Объезд: улица Генерала Хрулёва, Серебристый бульвар, Аэродромная улица, Байконурская улица.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что в Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.
Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ
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