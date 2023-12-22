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В Петербурге закрывается движение транспорта по улице Генерала Хрулёва 
Сегодня, 15:38
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В Петербурге закрывается движение транспорта по улице Генерала Хрулёва 

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Речь идет об участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

В Приморском районе закроется движение транспорта по улице Генерала Хрулёва. Проезд будет перекрыт с 8 мая 2024 года по 7 мая 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Проезд закроют в связи с производством работ по прокладке канализационных сетей.  Речь идет об участке от Байконурской улицы до Серебристого бульвара.

Объезд: улица Генерала Хрулёва, Серебристый бульвар, Аэродромная улица, Байконурская улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что в Колпинском районе 8 мая начнутся работы по реконструкции тепловых сетей.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГАТИ

Теги: гати, закрывается движение транспорта, транспорт, улица генерала хрулева
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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