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Закрывается движение транспорта по Малому проспекту П.С.
Сегодня, 12:31
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Закрывается движение транспорта по Малому проспекту П.С.

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Движение закроют с 12 августа до 15 октября.

В Петроградском районе закрывается движение по Малому проспекту П. С. от Рыбацкой до Колпинской улицы, по Большой Зелениной улице, Рыбацкой улице и Ижорской улице у пересечений с Малым проспектом П.С. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Движение закроют с 12 августа до 15 октября. Кроме того, с 14 августа до 15 октября будут проходить работы по размещению временного ограждения. В связи с этим ограничат движение по Большой Зелениной улице от Колпинского переулка до Малого проспекта П.С.

Ранее мы писали, что в муниципальном округе Морские ворота закрывается проезд от Шотландской до тупика.

Фото: Pxhere

Теги: гати, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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