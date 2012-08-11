Завод по производству мяса в Ленобласти лишен декларации из-за фальсификации

Был проверен копчено-вареный продукт.

У мясного завода в Ленобласти отозвана декларация за нарушения при производстве продукции. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по СЗФО.

В Новгородской и Псковской областях в магазинах в апреле произвели отбор проб мяса для исследования его качества. Был проверен копчено-вареный продукт. Результаты показали, что во всех пробах выявлена ДНК курицы, не указанная в составе. Это фальсификация.

После деятельность предприятия поставили на контроль. К ноябрю нарушения не устранили, и 1 декабря прекратили декларацию о соответствии качества на указанную продукцию.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)