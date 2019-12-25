Один из вестибюлей станции метро "Московская" закроют 27 февраля

Жителей и гостей города призывают учитывать временные ограничения и заблаговременно скорректировать маршруты передвижения.

Санкт-Петербургский метрополитен информирует пассажиров о временном изменении режима работы второго выхода станции метро "Московская". Из-за проведения ремонтных мероприятий с вечера понедельника, 27 февраля, до среды, 1 марта, а также с 13 по 15 марта будет закрыто южное крыло станции, находящееся возле Алтайской улицы.

Согласно заявлению Комитета по транспорту, в обозначенные дни с 21:00 пассажиры не смогут пользоваться входом-выходом через лестницы № 1, 2, 3, 4.

Основной вестибюль станции, расположенный ближе к Авиационной улице, продолжит работу в штатном режиме. Вход и выход останутся открыты через лестницы № 5, 6, 7, 8. Жителей и гостей города призывают учитывать временные ограничения и заблаговременно скорректировать маршруты передвижения.

Фото: Piter.TV