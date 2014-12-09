  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербуржцам напомнили о закрытии вестибюля станции "Площадь Ленина"
Сегодня, 18:57
103
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржцам напомнили о закрытии вестибюля станции "Площадь Ленина"

0 0

Пройдут работы по ремонту эскалатора.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили, что в связи с капитальным ремонтом эскалатора 21 и 22 июня вестибюль №1 станции "Площадь Ленина" закроют для входа. Те же ограничения действуют по рабочим дням с 08:00 до 09:00, а с 17:20 до 19:00 вход ограничат. 

Работы продлятся до 1 августа, при необходимости возможна корректировка интервала времени. Горожане могут воспользоваться вестибюлем №2. 

Ранее мы сообщили о том, что станцию "Парк Победы" могут закрыть на реконструкцию 28 июня. По плану подрядчик снесет старый вестибюль и построит двухэтажное здание до августа 2027 года. 

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: площадь ленина, ремонт эскалатора
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии