Петербуржцам напомнили о закрытии вестибюля станции "Площадь Ленина"

Пройдут работы по ремонту эскалатора.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили, что в связи с капитальным ремонтом эскалатора 21 и 22 июня вестибюль №1 станции "Площадь Ленина" закроют для входа. Те же ограничения действуют по рабочим дням с 08:00 до 09:00, а с 17:20 до 19:00 вход ограничат.

Работы продлятся до 1 августа, при необходимости возможна корректировка интервала времени. Горожане могут воспользоваться вестибюлем №2.

Ранее мы сообщили о том, что станцию "Парк Победы" могут закрыть на реконструкцию 28 июня. По плану подрядчик снесет старый вестибюль и построит двухэтажное здание до августа 2027 года.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга