Приставы закрыли все нелегальные торговые объекты на Апраксином дворе

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП РФ) завершили выполнение всех судебных актов, направленных на освобождение исторической зоны "Апраксин двор с Мариинским рынком" от нелегальных коммерческих заведений. Пресс-служба ведомства сообщила, что в итоге судебные приставы передали взыскателям 15 нежилых помещений.
С лета 2025 года подразделения судебных приставов Центрального района начали исполнять 8 судебных постановлений, вынесенных Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области. Данные постановления обязывали освободить объекты недвижимости от собственности ряда организаций и передать их Государственному бюджетному учреждению "Городское управление инвентаризацией и оценкой недвижимых и движимых ценностей Санкт-Петербурга".
Работниками ФССП регулярно проводились проверки мест расположения предприятий, взаимодействовали с представителями Управления Министерства внутренних дел по городу и региону.
Предприятия-нарушители привлекались к административным наказаниям по статьям 1 и 2 части 17.15 КоАП РФ за игнорирование решений судов, что повлекло начисление штрафов общим объемом 460 тысяч рублей. Дополнительно к этому юридические лица, не исполняющие обязательства в установленный законом срок, выплатили штраф в сумме 300 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.
Все юридические лица полностью удовлетворили предъявленные требования судебных исполнителей. Переданные ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" освобожденные площади занимали разнообразные коммерческие объекты, такие как кафе с вьетнамской кухней, склад-магазин постельных принадлежностей, заведение с тандыром и прочие небольшие торговые точки.
Ранее мы сообщили о том, что аукционы на право аренды объектов в Апраксином дворе состоялись в конце октября.
