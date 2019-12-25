Приставы закрыли все нелегальные торговые объекты на Апраксином дворе

Предприятия-нарушители привлекались к административным наказаниям по статьям 1 и 2 части 17.15 КоАП РФ за игнорирование решений судов, что повлекло начисление штрафов общим объемом 460 тысяч рублей.

Сотрудники Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП РФ) завершили выполнение всех судебных актов, направленных на освобождение исторической зоны "Апраксин двор с Мариинским рынком" от нелегальных коммерческих заведений. Пресс-служба ведомства сообщила, что в итоге судебные приставы передали взыскателям 15 нежилых помещений.

С лета 2025 года подразделения судебных приставов Центрального района начали исполнять 8 судебных постановлений, вынесенных Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области. Данные постановления обязывали освободить объекты недвижимости от собственности ряда организаций и передать их Государственному бюджетному учреждению "Городское управление инвентаризацией и оценкой недвижимых и движимых ценностей Санкт-Петербурга".

Работниками ФССП регулярно проводились проверки мест расположения предприятий, взаимодействовали с представителями Управления Министерства внутренних дел по городу и региону.

Предприятия-нарушители привлекались к административным наказаниям по статьям 1 и 2 части 17.15 КоАП РФ за игнорирование решений судов, что повлекло начисление штрафов общим объемом 460 тысяч рублей. Дополнительно к этому юридические лица, не исполняющие обязательства в установленный законом срок, выплатили штраф в сумме 300 тысяч рублей в качестве исполнительного сбора.

Все юридические лица полностью удовлетворили предъявленные требования судебных исполнителей. Переданные ГБУ "Городское управление инвентаризации и оценки недвижимого и движимого имущества" освобожденные площади занимали разнообразные коммерческие объекты, такие как кафе с вьетнамской кухней, склад-магазин постельных принадлежностей, заведение с тандыром и прочие небольшие торговые точки.

Ранее мы сообщили о том, что аукционы на право аренды объектов в Апраксином дворе состоялись в конце октября.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу