Вечером 31 октября станцию "Проспект Большевиков" закрывали на вход

Станция работала только на выход с 18:40.

Вечером во вторник, 31 октября, станцию метро "Проспект Большевиков" закрывали на вход в связи с поломкой эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Станция работала только на выход с 18:40. Технические неполадки на станции устранили быстро: уже к 19:04 "Проспект Большевиков" стал вновь доступен и на вход.

Очевидцы отмечают, что около работающего эскалатора собралась очередь. Толпа заполнила коридор и перрон.

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