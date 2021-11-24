  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Вечером 31 октября станцию "Проспект Большевиков" закрывали на вход
Сегодня, 20:34
49
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Вечером 31 октября станцию "Проспект Большевиков" закрывали на вход

0 0

Станция работала только на выход с 18:40.

Вечером во вторник, 31 октября, станцию метро "Проспект Большевиков" закрывали на вход в связи с поломкой эскалатора. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

Станция работала только на выход с 18:40. Технические неполадки на станции устранили быстро: уже к 19:04 "Проспект Большевиков" стал вновь доступен и на вход. 

Очевидцы отмечают, что около работающего эскалатора собралась очередь. Толпа заполнила коридор и перрон. 

Ранее мы рассказывали о том, что на строительство петербургского метро в 2024-2026 гг. выделят 93 млрд рублей.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: проспект большевиков, технические неполадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии