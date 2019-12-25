Закрываются съезды на Южном участке ЗСД для строительства Витебской развязки

В связи с производством работ по строительству Витебской развязки с 23:00 26 ноября до 06:30 27 ноября закрываются два съезда на ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".
Ночью будут закрыты следующие съезды/выезды:
– въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД Юг;
– закрыт съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении от наб. реки Екатерингофки.
МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБОЗНАЧЕНЫ НА КАРТЕ.
Также вводятся ограничения движения по основному ходу:
– с 22:00 24 ноября 2023 по 08:00 25 ноября 2023 ограничено движение по двум полосам справа на основном ходу при движении от набережной реки Екатерингофки к Благодатной улице.
– с 25 ноября 2023 по 15 февраля 2024 ограничено движение по крайней правой полосе на основном ходу при движении от набережной реки Екатерингофки к Благодатной улице.
Ранее стало известно, что на ЗСД обновили систему освещения.
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Фото: Piter.tv
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