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Закрываются съезды на Южном участке ЗСД для строительства Витебской развязки
Сегодня, 13:33
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Закрываются съезды на Южном участке ЗСД для строительства Витебской развязки

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Работы будут проводиться в ночь с воскресенья на понедельник.

В связи с производством работ по строительству Витебской развязки с 23:00 26 ноября до 06:30 27 ноября закрываются два съезда на ЗСД. Об этом сообщили в пресс-службе ООО "Магистраль Северной столицы".

Ночью будут закрыты следующие съезды/выезды:
 
– въезд на ЗСД с Благодатной улицы в сторону КАД Юг; 
 
– закрыт съезд с ЗСД на Благодатную улицу при движении от наб. реки Екатерингофки.
 
МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ ОБОЗНАЧЕНЫ НА КАРТЕ.
 
Также вводятся ограничения движения по основному ходу: 
 
– с 22:00 24 ноября 2023 по 08:00 25 ноября 2023 ограничено движение по двум полосам справа на основном ходу при движении от набережной реки Екатерингофки к Благодатной улице.
 
– с 25 ноября 2023 по 15 февраля 2024 ограничено движение по крайней правой полосе на основном ходу при движении от набережной реки Екатерингофки к Благодатной улице.

Ранее стало известно, что на ЗСД обновили систему освещения.

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Фото: Piter.tv

Теги: витебская развязка, зсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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