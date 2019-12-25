Закрытие сделки по финансированию ВСМ Москва — Петербург завершится до конца года

Помимо возведения новой магистрали, акцент делается на разработку нового железнодорожного подвижного состава с использованием отечественных технологий.

Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт заявил в интервью ТАСС, что финальное соглашение по финансированию первой российской высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Петербургом планируется завершить до конца 2024 года.

Он подтвердил, что процесс идет согласно установленному плану: до конца текущего года ожидается окончательное финансовое закрытие сделки.

Строительство ВСМ позволит перенаправить существенную долю пассажирского потока с действующей линии и откроет дополнительные возможности для транспортировки грузов в порты Северо-Западного региона, увеличив объем грузоперевозок примерно на 30 миллионов тонн.

Старовойт подчеркнул значимость данного проекта для транспортного сектора и страны в целом, отметив, что его реализация станет ключевым событием до 2030 года. Помимо возведения новой магистрали, акцент делается на разработку нового железнодорожного подвижного состава с использованием отечественных технологий. В связи с этим в Свердловской области ведется строительство завода для производства такой техники.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург подвел строительные итоги 2024 года.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков