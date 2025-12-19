Массовое закрытие ресторанов и кафе замечено в Петербурге

Предприниматели начали активнее рассматривать удаленные районы для открытия своих заведений, адаптируясь к потребностям местных жителей.

Предпринимателям петербургского ресторанного бизнеса приходится сталкиваться с серьезными трудностями. По данным издания "Деловой Петербург", ссылаясь на департамент коммерческой недвижимости NF Group, в течение 2025 года в городе открылось больше 200 новых заведений общественного питания, однако закрытию подверглось почти такое же количество действующих предприятий.

Наиболее активно открывались именно рестораны и кафе – треть от общего числа новинок, ещё 20% составили кофейни, 18% заняли пекарни и кондитерские, 16% – бары и пабы. Остальные заведения относились к другим сегментам, таким как закусочные и столовые. Закрытие же затронуло 188 заведений, среди которых также преобладают рестораны и кафе – 36%.

Таким образом, несмотря на активное обновление индустрии гостеприимства, итоговая картина остается сложной: хотя новые проекты появляются часто, многие предприятия вынуждены закрываться. Всего на центральных магистралях Петербурга функционирует более трех сотен ресторанов, кафе и прочих объектов общепита разного формата.

Ранее отмечалось усиление интереса рестораторов к открытию заведений в жилых массивах Петербурга. Предприниматели начали активнее рассматривать удаленные районы для открытия своих заведений, адаптируясь к потребностям местных жителей. Примечательно, что особую популярность приобретают итальянские рестораны с упором на здоровое питание, тематические кафе с историческими концепциями русской кухни прошлых веков, а также набирает обороты тренд на развитие петербургских фуд-холлов.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург стал одним из лидеров по числу семейных путешествий.

Фото: Piter.TV