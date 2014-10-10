В Петербурге закрыли ресторан "Корюшка"

"Водоканал" все-таки заблокировал канализацию "Корюшки".

Ресторан "Корюшка", входящий в группу Ginza, приостановил деятельность и может лишиться здания на территории Петропавловской крепости в Петербурге. Заведение "прикрыли" после визита ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", пишет "Фонтанка" 11 июля.

Визит представителей предприятия в "Корюшку" состоялся 8 июля для того, чтобы отключить ресторан от водоотведения. Однако сотрудники заведения оказали отпор: они настаивали, что у "Водоканала" нет таких полномочий без решения суда. В ходе противостояния обе стороны вызывали полицейских и росгвардейцев. Спор длился всю ночь и завершился ранним утром 9 июля.

"Водоканал" все-таки заблокировал канализацию "Корюшки", а на колодцы поставили экскаватор. В организации заявили, что ресторан "незаконно пользовался услугами водоотведения".

В Ginza отметили, что действия предприятия будут оспаривать в суде.

Ранее гастроэнтеролог посоветовала не посещать маленькие кафе с обширным меню.

Фото: ВКонтакте / Панорамный ресторан "Корюшка"