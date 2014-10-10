  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге закрыли ресторан "Корюшка"
Сегодня, 20:57
277
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге закрыли ресторан "Корюшка"

0 0

"Водоканал" все-таки заблокировал канализацию "Корюшки".

Ресторан "Корюшка", входящий в группу Ginza, приостановил деятельность и может лишиться здания на территории Петропавловской крепости в Петербурге. Заведение "прикрыли" после визита ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", пишет "Фонтанка" 11 июля.

Визит представителей предприятия в "Корюшку" состоялся 8 июля для того, чтобы отключить ресторан от водоотведения. Однако сотрудники заведения оказали отпор: они настаивали, что у "Водоканала" нет таких полномочий без решения суда. В ходе противостояния обе стороны вызывали полицейских и росгвардейцев. Спор длился всю ночь и завершился ранним утром 9 июля.

"Водоканал" все-таки заблокировал канализацию "Корюшки", а на колодцы поставили экскаватор. В организации заявили, что ресторан "незаконно пользовался услугами водоотведения". 

В Ginza отметили, что действия предприятия будут оспаривать в суде. 

Ранее гастроэнтеролог посоветовала не посещать маленькие кафе с обширным меню.

Фото: ВКонтакте / Панорамный ресторан "Корюшка"

Теги: гуп водоканал санкт-петербурга, ресторан корюшка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии