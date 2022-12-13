Более чем на год для движения закроется Петровский проспект

В связи с этим вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 14, 227.

С 6 апреля 2023 года и до 3 августа 2024 года закрывается Петровский проспект. На участке от Петровской площади до Ремесленной улицы будут вестись дорожные работы по прокладке инженерных сетей. Об этом сообщил Комитет по транспорту.

Движение транспорта по Петровскому проспекту в этот период будет закрыто. В связи с этим вносятся изменения в трассы автобусных маршрутов №№ 14, 227 (изменения отображены на схеме).

Для автомобилистов предусмотрены объездные пути по ул. Савиной, Большому Петровскому мосту, Южной дороге, Крестовскому пр., Спортивной ул., Лазаревскому мосту, Пионерской и Новоладожской улицам.

В период с 8 по 14 апреля движение на развязке КАД с Рябовским шоссе ограничат на время проведения работ по устранению колейности.

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Фото: Комитет по транспорту