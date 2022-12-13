На развязке КАД с Рябовским шоссе перекроют 1 полосу

Дорожники займутся устранением колейности.

В период с 8 по 14 апреля движение на развязке КАД с Рябовским шоссе ограничат на время проведения работ по устранению колейности. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Ограничение затронет путепровод над 39 км КАД: там будут попеременно перекрывать полосу в сторону Всеволожска. Во время работ скорость движения транспорта на второй полосе будет ограничена 40 км/ч.

Дорожники ООО СПК "Зелёный город" будут трудиться в 2 смены. Возможна корректировка сроков с учетом погодных условий.

Ранее мы сообщили о том, что на выходные ограничат движение транспорта по Дунайскому проспекту.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"