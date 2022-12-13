На выходные ограничат движение транспорта по Дунайскому проспекту

С 1 по 14 апреля в Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по улице Декабристов на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева.

В трех районах Петербурга планируется закрыть и ограничить движение. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ.

С 1 по 14 апреля в Адмиралтейском районе ограничивается движение транспорта по улице Декабристов на участке от Лермонтовского проспекта до улицы Писарева. Там специалисты будут прокладывать электрокабель.

С 1 по 2 апреля в Выборгском районе закрывается движение по Кооперативной улице в посёлке Парголово от улицы Вологдина до Донецкой улицы. Рекомендуемый вариант объезда: улица Вологдина, Ольгинская дорога, Донецкая улица. На этих участках ведется строительство газопровода.

Из-за работ по размещению пешеходной галереи с 1 апреля 2023 года по 5 октября 2025 года ограничено движение по Большому Сампсониевскому проспекту от Гренадерской улицы до улицы Фокина и по улице Фокина от Выборгской набережной до Большого Сампсониевского.

Фото: piter.tv