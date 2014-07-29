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Парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра и снега
Сегодня, 12:25
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Парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра и снега

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Недоступны для посетителей Нижний парк и парки Александрия, Ораниенбаум.

В связи с ухудшением погодных условий 25 ноября закрыли парки ГМЗ "Петергоф". Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

25 ноября в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум закрыты. Будьте внимательны и осторожны на улицах города. 

Пресс-служба ГМЗ "Петергоф" 

Сегодня территорию Петербурга пересекает теплый атмосферный фронт, который стал причиной осадков в виде мокрого снега и дождя. Также дует порывистый ветер со скоростью 6-11 м/с. При этом температура воздуха составляет +3…+5 градусов. 

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф" 

Теги: парки петергофа, ухудшение погодных условий
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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