Парки Петергофа закрыли из-за сильного ветра и снега

Недоступны для посетителей Нижний парк и парки Александрия, Ораниенбаум.

В связи с ухудшением погодных условий 25 ноября закрыли парки ГМЗ "Петергоф". Об этом сообщили в пресс-службе музея.

25 ноября в связи с ухудшением погодных условий Нижний парк, парк Александрия и парк Ораниенбаум закрыты. Будьте внимательны и осторожны на улицах города. Пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Сегодня территорию Петербурга пересекает теплый атмосферный фронт, который стал причиной осадков в виде мокрого снега и дождя. Также дует порывистый ветер со скоростью 6-11 м/с. При этом температура воздуха составляет +3…+5 градусов.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"