Петербург 25 ноября находится под влиянием тёплого фронта

Небо продолжат закрывать плотные облака, ожидается порывистый ветер, тем не менее, температура воздуха будет активно расти.

В понедельник территорию Северной столицы с запада на восток будет пересекать тёплый атмосферный фронт. Ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег, а затем и в дожди. Небо продолжат закрывать плотные облака, ожидается порывистый ветер, тем не менее, температура воздуха будет активно расти. В утренние часы местами гололедица, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 25 ноября в Петербурге +3…+5 градусов, в Ленинградской области 0…+5 градусов. Ветер южный 6-11 м/с, порывистый.

Во вторник ожидаются небольшие дожди и +4…+6 градусов.

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Фото: unplash