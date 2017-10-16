В жилом доме на Энгельса закрыли казино

В полицию для разбирательства доставили 9 человек.

На проспекте Энгельса обнаружили подпольное казино. Еще одно, предположительно, от тех же организаторов выявили зимой по другому адресу в Выборгском районе. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники экономической полиции обнаружили казино во время расследования уголовного дела. Его ликвидировали совместно с сотрудниками СОБР Росгвардии. Игорный дом располагался в доме №125 по проспекту Энгельса.

В квартире были установлены 37 игровых автоматов, 9 компьютеров. Двоих администратором и 7 клиентов доставили в отдел полиции для разбирательства. По факту случившегося возбудили уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Петербурге задержали мужчину за пост с отрицанием Холокоста.

Видео: ГУ МВД по Петербургу и области