Песков: у Путина есть вся информация по закрытию неба над Петербургом

Около полудня небо над Петербургом снова было открыто.

Президент России Владимир Путин обладает полной информацией о закрытии воздушного пространства над Петербургом. Такой информацией поделился пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Также Песков посоветовал ориентироваться на заявления, которые были и будут от авиационных властей или от военных.

Аэропорт "Пулково" утром 28 февраля временно не принимал самолеты, воздушное пространство было закрыто в радиусе 200 км. Около полудня небо над Петербургом снова было открыто.

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