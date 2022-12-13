Пулково закрыли из-за неопознанного летающего объекта

Был введён план "Ковёр". Это означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных. Такой план вводят только в исключительных случаях.

Над Пулково исчезли все гражданские самолеты, это можно заметить по данным Flightradar. На карте отмечены лишь два борта, которые стоят непосредственно в аэропорту.

СМИ и Telegram-каналы сообщают, что все дело в неопознанном объекте, который заметили в небе. Как передаёт Telegram-канал "112", был введён план "Ковёр". Это означает требование немедленной посадки или вывода из района всех находящихся в воздухе воздушных судов, за исключением военных и спасательных. Такой план вводят только в исключительных случаях.

Судя по данным сервиса Flightradar, три самолёта из Москвы, которые направлялись в Петербург, в настоящий момент "наматывают круги".

По информации канала "112", воздушное пространство над Пулково закрыто в радиусе 200 километров. В небе находятся военные самолёты, которые пытаются обнаружить нарушителя.

Власти Петербурга заявили, что аэропорт "Пулково" временно не принимает и не отправляет самолеты, но не уточнили причины.

Скриншоты: flightradar24.com