Около 2,3 тысячи магазинов электронных сигарет в Петербурге находятся под угрозой закрытия

Поддержку этому решению выразили Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.

Рынок торговых площадей в Петербурге может столкнуться с серьезными трансформациями в связи с возможным запретом на электронные сигареты в России, сообщает РБК.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что все фракции парламента поддерживают данную инициативу, и законопроект будет рассмотрен до окончания весны. Поддержку этому решению также выразили Министерство здравоохранения и Роспотребнадзор.

Согласно данным аналитиков, на январь 2025 года в Петербурге действовало 2373 торговых точки, предлагающих вейпы. Эксперты прогнозируют, что такие арендаторы, как правило, ищут площади от 10 до 50 квадратных метров.

Анна Лапченко, руководитель отдела торговой недвижимости NF Group в Петербурге, подчеркивает, что вейп-шопы обычно занимают небольшие площади (от 5 до 30 квадратных метров) и часто работают по схеме субаренды в кафе, салоны сотовой связи и других магазинах. Таким образом, закрытие таких торговых точек не окажет значительного влияния на ситуацию.

Ранее мы сообщили о том, что опрос о местах передвижения электровелосипедов проходит в Петербурге.

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