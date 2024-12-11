Почти 60 школьных классов в петербургских школах отправили на карантин

На предыдущей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Петербурге увеличилась на 15,4%.

В среду, 5 февраля, стало известно, что в 56 школьных классах и 19 группах детских садов Петербурга временно приостановлен образовательный процесс. Эту информацию подтвердил комитет по образованию города.

Причины введения карантина в учебных заведениях не уточняются. Тем не менее, Роспотребнадзор сообщил, что на предыдущей неделе заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге увеличилась на 15,4%.

Согласно эпидемиологической справке городской администрации, за последние сутки 135 жителей Петербурга заразились COVID-19. Всего в городских больницах находятся 949 пациентов с коронавирусом, а еще 1235 человек лечатся амбулаторно.

Ранее мы сообщили о том, что уровень загрузки петербургских гостиниц вернулся к допандемийным показателям.

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