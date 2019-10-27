Гипермаркет "Карусель" на Коллонтай готовится к закрытию

По некоторым позициям в магазине можно встретить пустые прилавки.

В Петербурге закрывается еще один гипермаркет сети "Карусель". Он находится по адресу улица Коллонтай, 3. Мобильный корреспондент Piter.TV снял на видео, что сейчас происходит в магазине.

На данный момент в гипермаркете образовались пустые полки. Часть территории оградили лентой. В связи с полной ликвидацией ассортимента покупателям предлагают скидку в 30%. На этом месте должен появиться "Перекресток".

В конце мая стало известно, что в Петербурге закроют четыре "Карусели". Отметим, что магазина на Коллонтай в списке не было.

Видео: Piter.TV