В Петербурге пешие инспекторы очистили более 22 тыс. госномеров в зоне платной стоянки

С водителями провели 7,1 тыс. разъяснительных бесед.

За девять месяцев текущего года в Петербурге пешие инспекторы очистили более 22 тыс. госномеров в зоне платной парковки, рассказали 11 октября в пресс-службе СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга".

За этот же период с водителями провели 7,1 тыс. разъяснительных бесед. В ходе рейдов из 8,5 тыс. транспортных средств выявили 2,3 тыс. машин, незаконно занимавших места для инвалидов. Сведения передали в ГИБДД, нарушители заплатят штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, пешие инспекторы приступили к патрулированию зоны платной парковки в феврале 2023 года. Сегодня они контролируют 652 участка улиц зоны стоянки.

Ранее на Piter.TV: сезон проката электросамокатов в Петербурге может завершиться 19 октября.

Фото: пресс-служба СПб ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга"