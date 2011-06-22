  1. Главная
Станция "Горный институт" работает только на выход из-за поломки эскалаторов
Станция "Горный институт" работает только на выход из-за поломки эскалаторов

Горожан попросили пользоваться станциями "Спортивная", "Василеостровская" и "Приморская".

Станция метро "Горный институт" временно закрыта на вход и работает только на выход из-за поломки эскалаторов. В настоящее время ведутся ремонтные работы, сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" 3 декабря. 

Планируется, что в обычном режиме "Горный институт" заработает с 4 декабря. Горожан попросили пользоваться станциями "Спортивная", "Василеостровская" и "Приморская". 

Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что капремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря. Продлятся работы до 27 февраля следующего года. 

Фото: пресс-служба Смольного 

UPD: станция работает штатно. 

