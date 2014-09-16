В Петербурге закроют генконсульство Польши

Консульство перестанет работать с 10 января 2025 года.

Генеральное консульство Польши закроют в Петербурге. Об этом рассказали в МИД РФ 5 декабря.

Генконсульство страны перестанет работать в Северной столице с 10 января 2025 года, что является ответной мерой на закрытие 30 ноября Генконсульства РФ в Познани.

Руководствуясь принципом взаимности, "persona non grata" объявлены три дипломатических сотрудника Генерального консульства Республики Польша в Санкт-Петербурге, которые должны покинуть территорию России до указанной даты. <…> Польской стороне было акцентировано, что на любые недружественные шаги по отношению к России Москвой принимаются и будут впредь приниматься жесткие ответные меры. Пресс-служба МИД РФ

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на 87% увеличилось количество выданных в КНР виз.

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