Более 20 петербургских фонтанов закроют на помывку и техобслуживание с 15 сентября
Сегодня, 10:59
137
Работы проведут специалисты "Водоканала".

В Петербурге свыше 20 фонтанов закроют на помывку и техническое обслуживание с 15 по 19 сентября. Об этом рассказали в "Водоканале". 

Сегодня не будут работать сооружения на Большой Московской улице, 6, Ленинградской улице, 2, в Кронштадте, Витебской площади, 1, и улице Фрунзе. В период с 15 до 17 сентября закроют фонтан на Приморском проспекте, 74, а 15-19 сентября – водные жемчужины на Московской площади и площади Ленина. А 16 сентября перекроют сооружения на Московском проспекте и Литейном проспекте, 57. С полным перечнем фонтанов можно ознакомиться в карточке предприятия. 

Ранее на Piter.TV: к 2027 году Павловске и Царском селе завершат восстановление водоемов. 

Фото: пресс-служба "Водоканала" 

Теги: водоканал, фонтаны
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

