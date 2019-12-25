Более 20 петербургских фонтанов закроют на помывку и техобслуживание с 15 сентября

Работы проведут специалисты "Водоканала".

В Петербурге свыше 20 фонтанов закроют на помывку и техническое обслуживание с 15 по 19 сентября. Об этом рассказали в "Водоканале".

Сегодня не будут работать сооружения на Большой Московской улице, 6, Ленинградской улице, 2, в Кронштадте, Витебской площади, 1, и улице Фрунзе. В период с 15 до 17 сентября закроют фонтан на Приморском проспекте, 74, а 15-19 сентября – водные жемчужины на Московской площади и площади Ленина. А 16 сентября перекроют сооружения на Московском проспекте и Литейном проспекте, 57. С полным перечнем фонтанов можно ознакомиться в карточке предприятия.

Фото: пресс-служба "Водоканала"