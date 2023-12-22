"Водоканал" закроет 17 фонтанов на помывку и техническое обслуживание на неделе

Фонтаны уходят на недельные каникулы.

Фонтаны Петербурга уходят на недельные каникулы. Временное отключение связано с необходимостью проведения технического обслуживания и очистки сооружений. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал".

Так, 13 мая не будут работать фонтаны на улице Стачек, 148, строение 1, на Кирочной улице, 50, строение 1, литера Ф 13-1, а также фонтан в Кронштадте на Советской улице, строение 51/1. Кроме того, с 13 по 15 мая на техническое обслуживание уйдёт фонтан-маяк на Приморском проспекте, 74, литера Л, и фонтан на Московском проспекте, 165, строение 1.

14 мая отключат фонтан в Кронштадте на Ленинградской улице, 26, строение 5/1, в то время как с 14 по 17 мая специалисты проведут техническое обслуживание декоративного бассейна с фонтанами на Петергофском шоссе, 27, литера К. Также с 15 по 17 мая на техническое обслуживание уйдёт фонтан на Московской площади и фонтан на Крестовском проспекте, 21/4, строение 1.

16 мая специалисты займутся пятью фонтанами: на улице Комсомола, 1, строения 1 и 2, на Московском проспекте, 224, и у входной зоны водонапорной башни в Кронштадте на Ленинградской улице, 2. Помимо этого, будут закрыты фонтан "Жемчужина" в Кронштадте на Ленинградской улице, 2, и фонтан "Водовоз" у здания Башни городского водопровода в Кронштадте на Ленинградской улице, 2.

17 мая специалисты проведут техническое обслуживание фонтана на 3-й Красноармейской улице, 10, фонтана на Московском проспекте, 207, и фонтана-поилки на Сенной площади, 8.

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Фото: Piter.TV ((носит иллюстративный характер)