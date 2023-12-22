Специалисты "Водоканала" решили проблему подтопления подвалов на Большой Зелениной

В конце апреля женщина обратилась на прием по вопросам ЖКХ с жалобой на затопление подвалов в домах.

Специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" провели очистку системы водоотведения и приемных колодцев на Большой Зелениной улице, сообщил председатель Законодательного собрания Александр Бельский в своем Telegram-канале.

В конце апреля женщина обратилась на прием по вопросам ЖКХ с жалобой на затопление подвалов в домах. Вопрос был быстро решен специалистами "Водоканала".

Бельский уточнил, что все сети сейчас находятся в порядке и функционируют в штатном режиме. Сообщений о новых подтоплениях не поступало. Также он выразил благодарность сотрудникам предприятия за оперативное решение проблемы.

Ранее мы сообщили о том, что у Мурманского шоссе забил грязевой фонтан.

Фото: Telegram / Спикер Бельский