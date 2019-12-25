В Петербурге закрыли дамбу для предотвращения наводнения

Поступление нагонной воды к Петербургу остановлено.

Для предотвращения угрозы подъема уровня воды в устье реки Невы выше критических значений, по распоряжению МЧС России по Петербургу закрыли дамбу. Об этом сообщила пресс-служба ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России".

Затворы всех водо- и судопропускных сооружений закрыты 4 октября в 11:30. Невская губа изолирована от Финского залива, поступление нагонной воды к Петербургу остановлено.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС", неблагоприятные погодные явления ожидаются в первой половине дня 4 октября.

Фото: Telegram/ Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России"