Уровень воды в Петербурге превысил отметку в 72 см

В случае Северной столицы наводнением считается подъём уровня воды выше отметки в 160 см.

Уровень воды в Северной столице стремительно поднимается: ещё в 21:00 3 октября показатель составлял 26 см, а после 7:00 4 октября он превысил отметку в 72 см. Однако на данный момент городу не грозит наводнение благодаря направлению ветра. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в своём Telegram-канале.

Напомним, что в случае Петербурга наводнением считается подъём уровня воды выше отметки в 160 см. На данный момент это маловероятно, но синоптик отмечает, что скоро порывы ветра могут уйти на западные румбы, за счёт чего уровень воды поднимется ещё больше.

Одновременно с этим сложная климатическая ситуация наблюдается на западе Ленобласти, где порывы ветра уже достигли 15-16 м/с. В акватории Финского залива показатель составляет 21 м/с, на берегу Рижского залива зафиксированы фиксируется 23 м/c.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 4 октября возможно формирование нагонного наводнения.

Фото: Piter.TV