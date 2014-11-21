В Петербурге 4 октября возможно формирование нагонного наводнения

Температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться.

В среду, 4 октября, Северная столица продолжит ощущать влияние активного циклона, центр которого в середине дня окажется над югом Карелии. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Днём небо над городом будут закрывать плотные облака, пройдут дожди, по Ленобласти местами сильные, а температурный фон в течение дня будет постепенно понижаться.

Температура воздуха 4 октября в Петербурге утром +15…+17 градусов, с понижением к вечеру до +10…+12 градусов, по Ленобласти в начале дня +12…+17 градусов и +8…+13 градусов в вечерние часы. Ветер западный, северо-западный 6-11 м/с, с порывами до 17-22 м/с, в прибрежный районах до 23-28 м/с. Возможно формирование нагонного наводнения.

В четверг временами возможны дожди и +12…+14 градусов.

Фото: Piter.tv