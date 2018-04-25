В Ленобласти 4 октября будет дождливая погода

Температура воздуха в течение суток +10...+15 градусов.

В Ленинградской области в среду, 4 октября, ожидается дождливая погода. Такой прогноз дали специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе пройдут дожди, местами сильные. Днём дожди продолжатся, на севере местами сильные, на юге местами небольшие. Ночью местами возможна гроза. Ветер ночью юго-восточный, южный 6-11 м/с, местами порывы 15 м/с, днём юго-западный, западный, переходящий к северо-западному 8-13 м/с, в большинстве районов порывы 17-22 м/с, местами порывы 25 м/с, в прибрежных районах до 28 м/с.

Температура воздуха в течение суток +10...+15 градусов, ночью местами до +7. Атмосферное давление будет понижаться, во второй половине дня – повышаться.

МЧС: 4 октября в Петербурге ожидается усиление ветра до 25 м/с.

Фото: unsplash; МЧС