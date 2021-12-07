В Петербурге планируется закрытие дамбы 27 июня

Специалисты будут проверять работоспособность систем управления.

Петербургская дамба будет закрыта 27 июня с 09:00 до 18:00. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

В это время будет проверяться работоспособность систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения. Плоский подъемно-опускной затвор будет переведен в положение "Закрыто", рассказали в организации.

В связи с работами движение авто по дамбе будет закрыто. Водителей попросили искать другие маршруты.

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга попросил начальников пораньше отпустить с работы сотрудников 28 июня.

Фото: Piter.tv