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В Петербурге планируется закрытие дамбы 27 июня
Сегодня, 11:02
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В Петербурге планируется закрытие дамбы 27 июня

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Специалисты будут проверять работоспособность систем управления.

Петербургская дамба будет закрыта 27 июня с 09:00 до 18:00. Об этом сегодня, 26 июня, сообщили в пресс-службе Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС).

В это время будет проверяться работоспособность систем управления и гидромеханического оборудования судопропускного сооружения. Плоский подъемно-опускной затвор будет переведен в положение "Закрыто", рассказали в организации. 

В связи с работами движение авто по дамбе будет закрыто. Водителей попросили искать другие маршруты. 

Ранее мы писали, что губернатор Петербурга попросил начальников пораньше отпустить с работы сотрудников 28 июня.

Фото: Piter.tv

Теги: автомобили, закрытие дамбы, проезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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